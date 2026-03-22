Balearon a una nena de 11 años en la puerta de su casa en Godoy Cruz: el atacante sigue prófugo

La menor recibió disparos en una mano y una pierna cuando salió a atender la puerta de su casa. El atacante escapó y analizan si el hecho está vinculado a otro tiroteo ocurrido días atrás en la zona.

Una nena de 11 años resultó herida de bala este sábado por la tarde en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió cerca de las 19.20 horas en la intersección de calles Martín Coronado y El Carrizal.

De acuerdo al parte policial, llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de arma de fuego. Al mismo tiempo, testigos señalaron que un hombre escapó corriendo del lugar. Según describieron, vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jeans, y huyó por calle Coronado hacia el norte.

Cuando los efectivos llegaron, entrevistaron a la madre de la menor, quien contó que alguien golpeó la puerta de la vivienda. La niña salió a ver quién era y, en ese momento, se escucharon los disparos. Como consecuencia, recibió heridas en una mano y en una pierna.

La familia la trasladó de inmediato al Hospital Lencinas y luego fue derivada al Hospital Notti por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), donde quedó internada fuera de peligro.

En el lugar trabajó Policía Científica, que levantó vainas servidas calibre 9 milímetros, mientras que la Unidad Investigativa avanza con las pericias para dar con el autor del ataque, que permanece prófugo.

Investigan si el hecho está relacionado con un tiroteo ocurrido días atrás en calle Renato Della Santa, también en Godoy Cruz.