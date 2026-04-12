Miss Universo Mendoza 2026: cuándo y dónde será la elección

Doce candidatas competirán por el título que las llevará a representar a la provincia a nivel nacional.

La provincia se prepara para una nueva edición de Miss Universo Mendoza 2026, el certamen que definirá quién será la próxima representante mendocina en el concurso nacional.

La gala se llevará a cabo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, uno de los principales escenarios culturales de la provincia, donde 12 candidatas buscarán quedarse con la corona en una noche que combinará pasarela, elegancia y puesta en escena.

Uno de los momentos más emotivos de la noche será la despedida de Delfina Sosa, actual Miss Universo Mendoza 2025.

Tras un año de representación en distintas actividades provinciales y en instancias vinculadas al certamen nacional, la soberana saliente realizará el tradicional traspaso de atributos y coronará a quien asumirá el nuevo reinado.

La ganadora no solo obtendrá el título provincial, sino que además accederá a competir en Miss Universo Argentina 2026, donde se definirá quién representará al país a nivel internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Organización Miss Universo Mendoza (@missuniversomdz.ok)

Ese camino culmina en el reconocido certamen global Miss Universo 2026, cuya próxima edición tendrá como sede a Puerto Rico, uno de los destinos más emblemáticos del concurso.

Las entradas se encuentran disponibles y pueden adquirirse a través del siguiente enlace.