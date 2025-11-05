Miércoles con alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas

El mal tiempo continuará durante toda la jornada en la provincia. Se espera un día inestable, con descenso de la temperatura, vientos del sur y posibilidad de granizo en distintas zonas.

Después de una madrugada marcada por lluvias intensas y un fuerte viento del sur, Mendoza amaneció bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advirtió que durante este miércoles podrían presentarse precipitaciones aisladas, ráfagas y actividad eléctrica en varios sectores del territorio provincial.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas anticipó una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y probabilidad de lluvias y tormentas dispersas.

La máxima estimada será de 24°C y la mínima rondará los 11°C, con vientos moderados del sur que se sentirán con fuerza especialmente en horas de la mañana.

En la Cordillera, las condiciones también se mantendrán inestables.

Alerta por tormentas y posible caída de granizo

El SMN renovó la alerta amarilla por tormentas para el sureste de Mendoza, donde podrían registrarse fenómenos localmente fuertes.

Los sectores afectados comprenden la zona baja de San Rafael, Malargüe, General Alvear, el Valle de Uco y la región Este.

No se descarta la caída de granizo.

Pronóstico del tiempo extendido

Jueves

Para el jueves 6 de noviembre, el pronóstico anticipa condiciones similares, aunque con mayor nubosidad e inestabilidad en buena parte del territorio provincial.

Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 10°C, con vientos algo fuertes del sur y probabilidad de lluvias, tormentas y granizo.

El SMN mantiene activa la alerta amarilla para toda la provincia, y en la Cordillera podrían presentarse nevadas durante la tarde y la noche.

Viernes

Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste.

Máxima: 22°C | Mínima: 8°C

Sábado

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable hacia la noche.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Domingo

Parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 26°C | Mínima: 10°C