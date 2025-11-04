Mendoza: cuándo terminan las clases y qué alumnos tendrán cierre anticipado

La Dirección General de Escuelas confirmó el calendario de fin de clases en Mendoza. Los alumnos que no adeuden materias finalizarán el ciclo lectivo antes, mientras que el resto continuará hasta el 19 de diciembre.

La Dirección General de Escuelas (DGE) definió cuándo finalizarán las clases en Mendoza para todos los niveles educativos y, como ocurre desde hace algunos años, estableció un cierre anticipado para los estudiantes que hayan completado la totalidad de sus contenidos y no adeuden materias.

De acuerdo con lo dispuesto oficialmente, los alumnos de Nivel Inicial, Primario y Secundario que no adeuden materias terminarán las clases el viernes 5 de diciembre. En tanto, aquellos que necesiten rendir o recuperar contenidos continuarán cursando hasta el viernes 19 de diciembre, fecha en la que finalizará el ciclo lectivo 2025.

Cuándo terminan las clases en Mendoza

Según detalló la cartera educativa que encabeza Tadeo García Zalazar, el calendario escolar se dividirá en dos instancias con:

Cierre anticipado: para los alumnos que acreditaron todos los espacios curriculares, el último día de clases será el 5 de diciembre .

para los alumnos que acreditaron todos los espacios curriculares, el . Período de intensificación: quienes deban rendir o completar saberes pendientes tendrán tiempo hasta el 19 de diciembre.

La medida busca reconocer el esfuerzo de los estudiantes que completaron su año lectivo en tiempo y forma, sin afectar el derecho a la recuperación de quienes necesiten reforzar aprendizajes.

El cierre del ciclo también contempla fechas específicas para las tareas institucionales y administrativas del personal docente y directivo:

Docentes: jornadas institucionales hasta el 22 de diciembre .

jornadas institucionales hasta el . Directores y supervisores: cierre de gestión el 23 de diciembre .

cierre de gestión el . Nivel Superior: finalización de actividades el 26 de diciembre.

Estas fechas fueron establecidas para permitir el cierre de actas, evaluaciones finales y planificación del próximo año escolar.

Vuelta a clases en febrero de 2026

En relación con el Ciclo Lectivo 2026, desde la DGE adelantaron que el inicio de clases en Mendoza se mantendrá a fines de febrero, respetando el objetivo de 190 días de clases.

Aunque la fecha exacta se confirmará en las próximas semanas, la propuesta más firme es que el ciclo comience el lunes 23 de febrero, similar a lo ocurrido este año, cuando las clases comenzaron el 24.