“Mi hermana lo amaba y él la mató”: la familia de la mendocina encontrada muerta en San Luis pide cadena perpetua para el asesino

La mujer de 42 años fue encontrada desmembrada y enterrada en un descampado de San Luis. Su pareja, Agustín Raúl Bullones Soria, de 29 años, fue detenido en Las Heras y es el principal sospechoso del crimen.

La familia de Gabriela Vanesa Centeno, la mendocina cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un terreno de la ciudad de San Luis, reclama justicia por el femicidio. Su mamá, Beatriz, y su hermana, Anyelén, cuestionaron los comentarios sobre la vida personal de la víctima y pidieron que la investigación se concentre en el crimen.

“Mi hermana no murió, la mataron“, dijo Anyelén al referirse a Gabriela. La mujer sostuvo que su hermana no debe ser recordada únicamente por las circunstancias en las que encontraron su cuerpo y reclamó una condena para el principal acusado, su pareja, Agustín Raúl Bullones Soria, de 29 años.

El hombre fue detenido el viernes 16 de octubre en el barrio Santa Teresita, en Las Heras, después de que se activara un pedido de captura nacional. La investigación se inició tras el hallazgo de los restos de Gabriela, el martes 13 de octubre, en un descampado de la zona oeste de San Luis.

“Quiero que se tenga respeto por mi hermana y mi familia, que se haga justicia“, expresó Anyelén.

Según las estimaciones de Anyelen, Gabriela y Bullones Soria llevaban alrededor de seis años juntos. Según relató, la familia no aceptaba la relación por los antecedentes del hombre y por algunas conductas que había observado.

La hermana contó que Gabriela había vivido en su casa durante períodos en los que él estaba detenido. En esas ocasiones, aseguró, el hombre le exigía que demostrara dónde estaba y le pedía fotografías para comprobarlo. “Si mi hermana le decía que estaba conmigo, él le pedía que le mandara fotos, y yo le decía: No mandes fotos de mi casa. El tipo está preso”, recordó.

También afirmó que, cuando Gabriela intentaba separarse, él volvía a contactarla mediante llamadas, números desconocidos y perfiles falsos en redes sociales. Según su relato, la mujer terminaba dándole otra oportunidad porque lo quería y confiaba en que cambiaría.

Anyelén aclaró que su hermana no le había contado que él la golpeara, aunque describió actitudes de control y un distanciamiento progresivo de la familia.

Gabriela se había trasladado a San Luis entre abril y mayo de este año junto a su pareja. Durante los primeros meses, ella mantenía contacto con sus allegados. Con el tiempo, las comunicaciones se interrumpieron. La familia intentó llamarla y su mamá también le envió mensajes al número desde el que se habían comunicado anteriormente, pero no obtuvo respuesta.

Beatriz ,recordó a su hija como una mujer alegre, independiente y conversadora, a quien le gustaba escuchar música, compartir mates y estar con su familia. También destacó el vínculo que tenía con sus hijos, sus sobrinos y sus nietos.

La mujer recordó la última vez que Gabriela estuvo en su casa. “Cada vez que ella venía y estaba conmigo, me decía: te amo, mamá, te amo, siempre me lo dijo. Yo me quedo con lo mejor de mi hija”, expresó.

Tanto Beatriz como Anyelen reclamaron que el acusado reciba una condena acorde con el crimen y que no acceda a beneficios que reduzcan el tiempo que deba permanecer detenido.

“Nosotros no vamos a tener nunca paz en nuestro corazón, porque mi hermana ya no está. Y aunque él tenga perpetua, la perpetua en realidad la tenemos nosotros, que la perdimos para siempre“, dijo Anyelen. “Las circunstancias en las que la encontraron no la definen. Necesitamos tener más respeto y más empatía con sus hijos”, señaló.

El cuerpo de Gabriela fue encontrado el martes 13 de octubre en un terreno del barrio República, en el oeste de la ciudad de San Luis. El hallazgo se produjo después de que un perro removiera la tierra y dejara al descubierto restos humanos. Los investigadores encontraron el cuerpo desmembrado y enterrado.

Tres días después, Bullones Soria fue detenido en Las Heras. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación por el femicidio.