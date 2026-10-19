Femicidio en San Luis: detuvieron en Las Heras al sospechoso de asesinar a una mendocina

Gabriela Vanesa Centeno tenía 42 años y había sido vista por última vez hace más de un mes y medio. Su cuerpo fue encontrado enterrado en un terreno de la capital puntana. El principal sospechoso, su pareja de 29 años, fue detenido en el barrio Santa Teresita, en Las Heras, y permanece a disposición de la Justicia.

La investigación por el femicidio de Gabriela Vanesa Centeno, una mujer mendocina de 42 años encontrada asesinada en la ciudad de San Luis, tuvo un avance clave con la detención de su pareja en el departamento de Las Heras, Mendoza.

El sospechoso, identificado como Agustín Raúl Bullones Soria, de 29 años, era buscado a nivel nacional. Tras su captura, quedó a disposición de las autoridades judiciales mientras se realizan los trámites para su traslado a San Luis, donde deberá comparecer ante la Justicia.

Centeno se había instalado a principios de este año en la capital puntana junto a Bullones Soria. Ambos vivían en una construcción precaria del barrio República. La desaparición de la mujer comenzó a llamar la atención de los vecinos, que dejaron de verla y consultaron por su paradero.

Cómo descubrieron el crimen de Gabriela Centeno

El caso salió a la luz cuando un perro comenzó a escarbar en un terreno ubicado en la zona oeste de la ciudad de San Luis y dejó al descubierto restos humanos. Tras la intervención policial, los investigadores encontraron el cuerpo descuartizado y enterrado en una fosa, cubierta con tierra y maleza.

Los estudios forenses determinaron que la mujer había sufrido golpes en el rostro y el tórax, además de una herida cortante en el cuello. Según las pericias, la muerte habría ocurrido más de 40 días antes del hallazgo.

Durante el tiempo en que los vecinos preguntaban por Centeno, Bullones Soria habría sostenido que la mujer había regresado a Mendoza en un vehículo solicitado mediante una aplicación de viajes.

Esa explicación se mantuvo durante más de un mes y medio, mientras los allegados y habitantes de la zona desconocían qué había ocurrido con la mujer. El hallazgo de los restos y los resultados de las primeras pericias orientaron la investigación hacia su pareja, sobre quien se emitió un pedido de captura nacional.

Dónde detuvieron al sospechoso del femicidio

La búsqueda concluyó en el barrio Santa Teresita, en Las Heras. Allí, efectivos policiales advirtieron la presencia de un hombre que intentó escapar e ingresar a una vivienda.

Los uniformados lograron interceptarlo y confirmaron que se trataba de Agustín Raúl Bullones Soria, quien era requerido por la Justicia en el marco de la investigación por el asesinato de Centeno.

Luego de la detención, el hombre quedó a disposición de las autoridades mientras se completan los procedimientos legales para su traslado a San Luis.

Cuándo será trasladado a San Luis y cómo sigue la causa

De acuerdo con la información difundida por un periodista de esa provincia, Bullones Soria permanecía detenido en Mendoza mientras se completaban los trámites para llevarlo a San Luis. El traslado podía concretarse al día siguiente de la información difundida, con una audiencia de formulación de cargos prevista para el miércoles.

La calificación legal del expediente deberá ser definida por las autoridades judiciales durante el avance del proceso.