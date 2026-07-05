Menos nubes y más sol en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

Tras varios días con cielo mayormente nublado, este domingo el sol volverá a ganar protagonismo en Mendoza. Sin embargo, el frío seguirá presente con heladas durante la mañana.

El frío continuará marcando el comienzo de la jornada este domingo en Mendoza. Aunque se prevé un leve ascenso de la temperatura durante la tarde, las heladas seguirán siendo protagonistas en gran parte de la provincia, con mínimas bajo cero y condiciones estables.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, este domingo se presentará con poca nubosidad, un leve ascenso de la temperatura, heladas matinales y vientos leves del noreste.

En la cordillera también se espera una jornada con cielo poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 13°C, mientras que la mínima será de -2°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, luego algo nublado por la tarde y despejado hacia la noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por una humedad del 91%

Además, el Sol salió a las 8:38 y se ocultará a las 18:42 horas.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

El pronóstico extendido anticipa que el tiempo estable se mantendrá durante el inicio de la próxima semana.

Para el lunes se espera una jornada con poca nubosidad, ascenso de la temperatura, heladas durante las primeras horas del día y vientos leves del noreste.

En la cordillera continuará el cielo poco nuboso.

La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 0°C.