Mendoza: tres personas fueron hospitalizadas por intoxicación con monóxido de carbono en Luján de Cuyo

Tres personas fueron asistidas durante la madrugada de este sábado tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono mientras calefaccionaban una vivienda con brasas en Luján de Cuyo. Todas fueron trasladadas al hospital y se encuentran fuera de peligro.

Tres personas debieron ser asistidas y trasladadas al hospital durante la madrugada de este sábado luego de intoxicarse con monóxido de carbono en una vivienda del barrio Renacer del Plata, en Luján de Cuyo.

El episodio ocurrió cerca de las 4.47 horas, cuando una llamada al 911 alertó que varias personas se encontraban descompuestas y solicitaban asistencia médica y policial.

Al llegar al domicilio, los efectivos entrevistaron a una mujer de 50 años, quien explicó que ella, otra mujer de 44 años y un hombre de 49 habían utilizado brasas para calefaccionar el interior de la vivienda. Tras permanecer varias horas en el lugar, los tres comenzaron a sentirse mal y presentaron dificultades para respirar.

Minutos después arribó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que examinó a los afectados y les diagnosticó intoxicación por monóxido de carbono. Debido a su estado de salud, fueron trasladados al Hospital Regional de Luján para recibir atención médica.

La investigación del hecho quedó en manos de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.