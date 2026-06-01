Video: robaron y destruyeron un local en pleno centro

La Policía de Mendoza investiga un episodio de vandalismo ocurrido durante la madrugada de este lunes en la sede de la obra social Medicus, ubicada en calle Colón 773 de Ciudad, donde desconocidos provocaron importantes daños en el ingreso al edificio.

El hecho fue reportado alrededor de las 5.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre destrozos en el acceso al inmueble, situado en una transitada zona del centro mendocino.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 2° constataron la rotura total de una puerta de vidrio tipo blindex de aproximadamente dos metros de largo por 80 centímetros de ancho.

Tras la inspección inicial, los uniformados verificaron el interior del establecimiento para descartar otros daños o situaciones irregulares y dispusieron una consigna policial preventiva hasta la llegada de los responsables del edificio.

En paralelo, la investigación se centra en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona, con el objetivo de identificar a los autores del hecho y determinar cómo se produjo el ataque contra la sede de la obra social.

Además, se realizaron patrullajes preventivos en las inmediaciones y trabajó personal de Policía Científica para relevar pruebas en el lugar.

La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción, que busca establecer si se trató de un acto vandálico aislado o de un intento de ingreso al inmueble.