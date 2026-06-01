Volver al Trabajo: ¿pagan los $78000 en junio de 2026?

El pago de $78.000 para beneficiarios de Volver al Trabajo seguirá vigente durante junio de 2026 por una orden judicial. Aunque el programa fue dado de baja, el Gobierno deberá continuar con las acreditaciones hasta que haya una resolución definitiva.

El Gobierno nacional confirmó que el Ministerio de Capital Humano continuará con el pago de $78.000 a los beneficiarios del programa Volver al Trabajo durante junio de 2026. La decisión se da en el marco de una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana, que obliga al Estado a mantener la prestación mientras se resuelve el conflicto judicial.

El programa había alcanzado las 24 cuotas previstas originalmente en el Decreto 198/2024, por lo que desde Capital Humano se había dispuesto su finalización. Sin embargo, distintas organizaciones sociales impulsaron un reclamo ante la Justicia para evitar la suspensión de los pagos.

Como resultado de esa presentación, la Justicia Federal de Campana ordenó restablecer las acreditaciones mensuales de $78.000 hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

Tras el fallo, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de apelación y el expediente quedó bajo análisis de la Cámara Federal de San Martín. Mientras no haya una sentencia firme, el Estado nacional deberá seguir abonando el beneficio a los titulares alcanzados por la medida judicial.

En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya había realizado las acreditaciones correspondientes al mes pasado y ahora quedó confirmado que el pago también se efectuará durante junio de 2026.

Por el momento, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social no informó la fecha exacta en la que Anses realizará la acreditación de este mes.

No habrá nuevas inscripciones

Desde el Gobierno remarcaron que Volver al Trabajo no abrirá nuevas inscripciones. El pago está destinado exclusivamente a quienes ya formaban parte del programa al momento de su finalización.

Además, las autoridades advirtieron sobre posibles maniobras irregulares vinculadas a falsas promesas de incorporación a cambio de dinero. En esos casos, se recomienda realizar la denuncia correspondiente ante Capital Humano a través de la línea 134.

Por otra parte, desde Capital Humano continúan impulsando acuerdos con empresas para que los beneficiarios puedan acceder a cursos de capacitación gratuitos, con el objetivo de mejorar sus herramientas para insertarse en el mercado laboral.