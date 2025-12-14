Mendoza: volcó una traffic con un contingente religioso y un menor resultó gravemente herido

El accidente ocurrió este domingo por la mañana sobre la Ruta 143, a la altura del Divisadero. En el vehículo viajaban al menos 14 personas y un menor sufrió heridas de gravedad.

Un accidente vial se registró este domingo por la mañana en el departamento de San Carlos, cuando una traffic que trasladaba a un contingente religioso volcó sobre la Ruta 143, a la altura del Divisadero.

El hecho ocurrió cerca de las 8.30 horas, cuando el furgón, que circulaba de sur a norte, perdió el dominio por causas que aún se investigan y terminó volcando a un costado de la ruta.

Según fuentes policiales, en el vehículo viajaban al menos 14 personas, que se dirigían desde San Rafael hacia la localidad de Chilecito. Como consecuencia del siniestro, un menor de edad sufrió heridas de gravedad, con una presunta fractura de cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Scaravelli, de Tunuyán.

El resto de los ocupantes fue asistido en el lugar por personal de emergencia y no requirió traslado.

Intervino personal policial y de salud.