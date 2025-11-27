Mendoza: volcó un camión con ganado tras un choque en la ruta

Un choque entre dos camiones terminó con un vuelco y decenas de animales sueltos sobre la ruta. Hubo heridos y un amplio operativo para controlar la situación.

Un accidente vial generó complicaciones este jueves por la tarde en Las Catitas, Santa Rosa cuando pasadas las 15.30 horas, un camión que transportaba ganado volcó sobre la Ruta 7 luego de chocar a otro vehículo de carga que circulaba adelante.

El impacto provocó que el camión perdiera estabilidad y terminara de costado, liberando a parte del ganado que trasladaba.

Según fuente policial, unos 65 animales quedaron involucrados: cinco murieron en el acto, cerca de 20 quedaron atrapados entre los restos del vehículo y el resto salió corriendo hacia la ruta, lo que agravó el caos en la zona.

Efectivos policiales y personal de la División Rural desplegaron un importante operativo para arriar a los animales y trasladarlos a un campo cercano, mientras se trabajaba para despejar la calzada y ordenar el tránsito.

El chofer del camión volcado, un hombre de 33 años identificado como L.D., fue trasladado a un centro asistencial donde le diagnosticaron politraumatismos y permanece en observación. En el otro camión viajaba un conductor de 48 años, identificado como C.L.G.

La Oficina Fiscal de Santa Rosa quedó a cargo de las actuaciones para determinar responsabilidades en el hecho.