Los dolorosos mensajes de despedida por la muerte del odontólogo Víctor Venturín en un choque en Chile 

La muerte del reconocido odontólogo Víctor Venturín y de su esposa, Mónica Torres, generó un profundo impacto en Maipú. La pareja falleció en un violento choque frontal en Chile, mientras que sus dos nietos permanecen internados en grave estado. Familiares, pacientes y referentes locales expresaron su dolor en redes sociales.

La comunidad mendocina atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte del odontólogo Víctor Venturín, de 65 años, y de su pareja Mónica Elsa Torres, de 64, quienes fallecieron tras un fuerte accidente vial en Chile este martes. El matrimonio había cruzado por el Paso Los Libertadores y viajaba con sus dos nietos, quienes se encuentran internados en grave estado.

El siniestro ocurrió en la autopista Los Andes, a la altura de San Felipe, en la región de Valparaíso, cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal. El impacto fue tan violento que tres personas murieron en el acto y dos menores quedaron gravemente heridos.

Los nietos de la pareja, de 13 y 11 años, fueron asistidos de urgencia y trasladados a los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

En el otro vehículo viajaba un enfermero brasileño, residente en Chile, que se dirigía a tomar servicio en el hospital de Llay Llay. También murió en el lugar.

Consternación y mensajes de despedida por los maipucinos que fallecieron en Chile

La noticia golpeó especialmente a Maipú, donde Venturín era un profesional muy querido y respetado. Durante décadas estuvo al frente de su clínica Venturín Odontología, ubicada en pleno centro departamental, reconocida por su equipamiento moderno y por la atención de especialistas de distintas áreas.

Torres, su compañera de vida, formaba parte del equipo administrativo y era considerada una pieza clave en el funcionamiento del consultorio.

Tras confirmarse la tragedia, vecinos, colegas, pacientes y referentes locales comenzaron a compartir en redes sociales mensajes de dolor y despedida para el odontólogo y su esposa, destacando su calidez, trayectoria y compromiso con la comunidad.