AHORA : Historias con Marca: mirá el primer episodio con Sofía Pescarmona
Los dolorosos mensajes de despedida por la muerte del odontólogo Víctor Venturín en un choque en Chile 

Los dolorosos mensajes de despedida por la muerte del odontólogo Víctor Venturín en un choque en Chile 

Mendoza

La muerte del reconocido odontólogo Víctor Venturín y de su esposa, Mónica Torres, generó un profundo impacto en Maipú. La pareja falleció en un violento choque frontal en Chile, mientras que sus dos nietos permanecen internados en grave estado. Familiares, pacientes y referentes locales expresaron su dolor en redes sociales.

usuario
Redacción ElNueve.com

La comunidad mendocina atraviesa horas de conmoción tras confirmarse la muerte del odontólogo Víctor Venturín, de 65 años, y de su pareja Mónica Elsa Torres, de 64, quienes fallecieron tras un fuerte accidente vial en Chile este martes. El matrimonio había cruzado por el Paso Los Libertadores y viajaba con sus dos nietos, quienes se encuentran internados en grave estado.

El siniestro ocurrió en la autopista Los Andes, a la altura de San Felipe, en la región de Valparaíso, cuando dos vehículos colisionaron de manera frontal. El impacto fue tan violento que tres personas murieron en el acto y dos menores quedaron gravemente heridos.

Los nietos de la pareja, de 13 y 11 años, fueron asistidos de urgencia y trasladados a los hospitales San Camilo de San Felipe y San Juan de Dios de Los Andes, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

En el otro vehículo viajaba un enfermero brasileño, residente en Chile, que se dirigía a tomar servicio en el hospital de Llay Llay. También murió en el lugar.

Accidente en Los Andes, Chile

Gentileza: ElAconcagua.cl

Consternación y mensajes de despedida por los maipucinos que fallecieron en Chile

La noticia golpeó especialmente a Maipú, donde Venturín era un profesional muy querido y respetado. Durante décadas estuvo al frente de su clínica Venturín Odontología, ubicada en pleno centro departamental, reconocida por su equipamiento moderno y por la atención de especialistas de distintas áreas.

Torres, su compañera de vida, formaba parte del equipo administrativo y era considerada una pieza clave en el funcionamiento del consultorio.

Tras confirmarse la tragedia, vecinos, colegas, pacientes y referentes locales comenzaron a compartir en redes sociales mensajes de dolor y despedida para el odontólogo y su esposa, destacando su calidez, trayectoria y compromiso con la comunidad.

 

Seguinos en