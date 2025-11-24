Mendoza: varios cortes de luz en toda la provincia este martes 25 de noviembre ¿qué pasa en tu barrio?

Mendoza: varios cortes de luz en toda la provincia este martes 25 de noviembre ¿qué pasa en tu barrio?

Mendoza

Edemsa señaló que habra cortes programados en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe. 

Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este martes 25 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe. 

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Los cortes de luz para este martes 25 de noviembre

Estos son los cortes de luz programados para este martes 25 de noviembre:

Guaymallén

  • En calle Godoy Cruz, hacia el oeste de Severo del Castillo; Kilómetro 11. De 9.15 a 13.15 h.
  • En el Carril Viejo a Lavalle, hacia el este de callejón Molina. En Barrio Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En el Carril Viejo, hacia el sur de calle Proyectada J425; Ugarteche. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • Entre calles Bruno Morón, Armando Tejada Gómez, Miguel Cané y Carril Gómez. Entre calles Canal Pescara, Juan Bautista Alberdi, San Lorenzo y Carril Gómez. Entre calles Juan Giol, Pasaje Giolito, Italia, Progreso y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle Dorrego, entre Santa Marta y La Solita. En barrios Dorrego, Sol del Norte, República del Perú, AMYSO I y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°88, entre calles Miranda e Iriarte. En calle Scilipotti; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. En el barrio La Arboleda. En callejón Perinetti y adyacencias; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Iriarte, entre Estación Transformadora Zampal y callejón Scilipotti; El Zampal. De 10.00 a 13.45 h.

Tunuyán

  • En la intersección de la Ruta Provincial N°92 con callejón El Nevado y zonas aledañas; Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Antonio Dalmau, España, San Martín y Battaglia. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

  • En calle El Milagro, entre Costa Canal Uco y El Indio; Eugenio Bustos. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ricardo Mercado; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Vélez Sarsfield, Juan Cobos, Alberdi y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Merino Norte, Bestanic, Temporini y Ruta Provincial N°154; Colonia Española. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Emilio Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Leandro N. Alem. De 15.30 a 19.30 h.
  • Entre calles Ceferino Namuncurá, Castelli, Esquiú y Rawson. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Sarmiento, entre Chacabuco y Ruta Nacional N°146; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe

  • En la Ruta Provincial N°188, hacia el este de Ejército de Los Andes. De 12.30 a 16.30 h.
  • En calle San Martín Sur, entre Capdeville y Milagro de Los Andes, y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.

