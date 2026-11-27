El calor seguirá presente en Mendoza durante todo el fin de semana con días cada vez más calurosos y máximas que superarán los 30ºC.

Mendoza tendrá varios días con temperaturas elevadas, con máximas que podrían alcanzar los 35ºC. El calor se mantendrá durante el sábado y el domingo. Para el comienzo de la próxima semana hay probabilidad de lluvias y tormentas.

El pronóstico anticipa que el sábado 28 continuará el calor. Además, se esperan vientos moderados del noreste y condiciones de inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

La máxima será de 34ºC con una mínima de 22ºC.

Cómo va a estar el domingo

El domingo 29 será el día más caluroso del fin de semana.

La temperatura máxima podría llegar a los 35ºC, mientras que la mínima rondará los 21ºC.

De acuerdo con el pronóstico de Contingencias Climáticas, también podrían registrarse tormentas aisladas durante la noche.

Qué pasa el lunes

Para el lunes habrá cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector sur y probabilidad de tormentas aisladas.

Se espera una máxima de 32ºC y una mínima de 22ºC