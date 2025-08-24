Mendoza: una mujer encontró a dos delincuentes dentro de su casa en ciudad

Un hombre de 33 años, con un amplio prontuario por robos y portación de armas, y un adolescente de 16 fueron arrestados tras ingresar por la fuerza a una casa en ciudad.

Este viernes, en la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza, dos delincuentes fueron detenidos luego de ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en calle Luis Agote.

La víctima, una mujer que se encontraba dentro del domicilio, logró comunicarse con su marido, quien alertó a través del programa Ojos en Alerta que los delincuentes permanecían dentro de la casa.

Tras el aviso, se desplegó un operativo conjunto entre Preventores municipales y efectivos de la Comisaría 6ta. Al arribar, los agentes entrevistaron a la mujer, quien confirmó la presencia de los ladrones en el interior. Minutos después, la Policía ingresó a la vivienda y aprehendió a los sospechosos en una de las habitaciones.

Entre las pertenencias de los detenidos se encontraron cadenas y pulseras de oro, evidencias de que ya habían comenzado a sustraer objetos del hogar.

Los arrestados son: un hombre de 33 años, con un extenso prontuario por robo agravado, portación ilegal de armas y abuso de armas, y un adolescente de 16 años. El menor fue trasladado al Polo Judicial, mientras que el adulto quedó alojado en la Comisaría 6ta, ambos a disposición de la Justicia.