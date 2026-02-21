Mendoza: un motociclista está internado en grave estado tras un accidente

El hombre, de 45 años, perdió el control del rodado y cayó al asfalto. Fue trasladado al Hospital Perrupato con un traumatismo encéfalo craneano grave.

Un motociclista de 45 años resultó gravemente herido este sábado por la mañana luego de protagonizar un accidente en el distrito La Colonia, en Junín.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.25 horas en la intersección de calles Las Correas y 9 de Julio.

Según fuentes policiales, el hombre circulaba hacia el norte en una moto Motomel 125 cc de color negro, sin acompañantes, cuando al pasar la esquina perdió el dominio del rodado y cayó al asfalto. En el siniestro no hubo intervención de terceros.

Minutos después arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó al conductor al Hospital Perrupato. Allí fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y quedó internado.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Subcomisaría La Colonia.