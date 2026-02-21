Mendoza bajo alerta amarilla por tormentas este sábado: las zonas dónde podría llover y caer granizo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la provincia, con tormentas que se intensificarán durante la tarde y la noche. Hay probabilidad de granizo y precipitaciones fuertes en distintos sectores.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para este sábado 21 de febrero en la provincia de Mendoza.

La jornada estará marcada por condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían presentarse en diferentes momentos del día y afectar a varias regiones.

A qué hora y en qué zonas se esperan las tormentas

Según el pronóstico oficial, el sábado comenzará con nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones aisladas durante la mañana, especialmente en el Valle de Uco, la zona Este, el Gran Mendoza y el extremo Este del sur provincial.

Aunque puede mejorar hacia el mediodía, la inestabilidad se reactivará desde el Oeste durante la tarde, con el desarrollo de tormentas en el Gran Mendoza y el Valle de Uco, para luego desplazarse hacia el sur provincial y el resto del territorio.

Desde Defensa Civil advirtieron que las tormentas más intensas se esperan durante la tarde y la noche, con probabilidad de caída de granizo por sectores, además de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y fuerte actividad eléctrica.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios con una máxima de 29 °C y una mínima de 17 °C.

Pronóstico extendido para Mendoza

Domingo 22 de febrero

La jornada presentará nubosidad en disminución, con ascenso de la temperatura y condiciones algo más estables durante el día.

Podrían registrarse tormentas hacia la noche, especialmente en zonas de montaña y precordillera.

Máxima: 31 °C | Mínima: 17 °C.

Lunes 23 de febrero

Se espera nubosidad variable, con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Hacia la noche volvería a aumentar la inestabilidad, con probabilidad de tormentas.

Máxima: 32 °C | Mínima: 17 °C.

Martes 24 de febrero

El martes será caluroso, con nubosidad variable y tormentas aisladas, principalmente durante la tarde y la noche.

Máxima: 34 °C | Mínima: 19 °C.