Mendoza: rescatan a una adolescente tras un episodio de ahogamiento en un camping

Una rápida intervención policial salvó a la adolescente, que fue encontrada flotando boca abajo en la pileta mientras festejaba un cumpleaños con su familia. Tras recibir maniobras de reanimación, fue trasladada al Hospital Perrupato y quedó internada en observación.

Una menor de 16 años fue salvada luego de sufrir un episodio de ahogamiento en el Camping La Morenita, en Junín.

El alerta llegó a la línea de emergencias cerca de las 16:35 horas, informando que la adolescente necesitaba ayuda.

Al llegar al lugar, el personal de la Unidad Especial de Patrullaje de Junín encontró a la joven en el asiento trasero de un vehículo particular, a punto de ser trasladada a un centro de salud. Los efectivos comenzaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la adolescente reaccionara.

Posteriormente, la llevaron en el móvil policial al Hospital Perrupato, donde fue diagnosticada con ahogamiento y quedó internada en observación para estudios médicos adicionales.

Según contó el padre de la víctima, de 40 años, la familia estaba festejando un cumpleaños cuando notaron que la joven flotaba boca abajo en la pileta.

El caso quedó bajo la investigación de la Oficina Fiscal de Junín.