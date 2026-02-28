Mendoza: un incendio destruyó el dormitorio de una casa en el barrio San Martín

El hecho ocurrió este sábado por la madrugada en Ciudad. Vecinos alertaron al 911 y Bomberos lograron controlar el fuego. Investigan cómo se originó el incendio.

Un incendio se registró este sábado a las 5.50 horas en una vivienda del barrio San Martín, en la Ciudad de Mendoza.

El llamado ingresó al 911 luego de que vecinos advirtieran que se estaba incendiando una casa y que había personas en el interior. Personal policial de la Comisaría 33 se desplazó hasta el lugar y confirmó la situación.

La propietaria del inmueble, una mujer de 50 años identificada con las iniciales N.I.V., explicó que durante la madrugada escuchó ruidos en el patio y, posteriormente, un estallido que dio inicio al fuego.

Bomberos trabajaron en el lugar y lograron sofocar las llamas. Como consecuencia, se registraron daños totales en uno de los dormitorios de la vivienda.

En el procedimiento también intervino Policía Científica y la Unidad Investigativa Departamental (UID), que realizaron las pericias correspondientes para establecer el origen del incendio.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal.