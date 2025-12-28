Mendoza: un hombre fue herido en una balacera cerca de un club

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en San Martín, a pocos metros del Atlético Club San Martín. Algunos autos estacionados fueron alcanzados por balas. La víctima fue trasladada al hospital.

Un violento episodio con arma de fuego generó momentos de tensión durante la noche del sábado en el departamento de San Martín. Cerca de las 23.14 horas, varios vecinos alertaron al 911 tras escuchar múltiples disparos en la zona de Paso del Portillo y Lavalle, a escasos metros del Atlético Club San Martín.

En ese momento, el restaurante que funciona dentro de la institución se encontraba con gran cantidad de público, lo que generó temor entre quienes estaban en el lugar.

Personal policial de la Comisaría 12° tomó conocimiento de que un hombre de 32 había ingresado de urgencia al Hospital Perrupato con una herida de arma de fuego.

De acuerdo a su testimonio, se encontraba sentado frente a la vivienda de su hermano, usando el teléfono celular, cuando oyó el paso de una motocicleta y, casi en el acto, varios disparos. Dijo no haber podido determinar cuántos fueron y que recién después notó que estaba herido.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta el hospital, donde fue atendido. En una primera evaluación se le diagnosticó un neumotórax, por lo que quedó internado en observación.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que secuestró seis vainas servidas calibre 9 milímetros. Además, se constató que algunos vehículos estacionados en las inmediaciones, incluidos autos de personas que se encontraban en el club, presentaban impactos de bala.

Hasta el momento no hay detenidos y los responsables del ataque no han sido identificados.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de San Martín.