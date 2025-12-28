Insólito robo en Mendoza: entraron por el baño y se llevaron algo impensado

El hecho ocurrió en un local del centro de General Alvear. Los delincuentes forzaron una ventana del baño para ingresar y escaparon con un elemento poco habitual.

Un robo insólito y llamativo se registró durante la madrugada de este sábado en una rotisería ubicada sobre calle Alvear Este 755, en pleno centro de General Alvear.

Según relató el propietario del comercio, un hombre de 47 años, el local había quedado correctamente cerrado y con todas las medidas de seguridad habituales antes de retirarse. Sin embargo, horas después fue alertado de que desconocidos habían ingresado al lugar.

Al regresar, constató que los ladrones rompieron una ventana del baño para acceder al interior del comercio. Una vez dentro, provocaron daños y se llevaron distintos elementos, entre ellos un lavamanos del sanitario, un objeto que llamó la atención por lo poco habitual del robo.

Tras la denuncia, tomó intervención la Oficina Fiscal de General Alvear, que ordenó las actuaciones correspondientes y trabaja para identificar a los responsables del hecho.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre la recuperación de lo robado.