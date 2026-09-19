Mendoza: un hombre alterado y armado disparó contra policías en Guaymallén

El hecho ocurrió este viernes en Puente de Hierro. El hombre tenía dos armas de fuego. Tras 62 minutos de intervención, fue reducido y trasladado al Hospital Carrillo.

Un hombre armado fue detenido este viernes después de enfrentarse con policías durante un procedimiento en Puente de Hierro, Guaymallén. El episodio comenzó cuando los efectivos llegaron a una vivienda tras un llamado por un hombre que se encontraba alterado y tenía armas de fuego.

El aviso ingresó a las 17.07 horas y personal de la Subcomisaría Puente de Hierro se dirigió hasta el lugar. Al encontrarse con el hombre, los policías fueron apuntados y el sujeto no respondió a las indicaciones, por lo que se convocó a la Fuerza de Operaciones Especiales (FOE).

Hasta la vivienda llegaron integrantes del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS). Los efectivos intentaron primero establecer un diálogo con el hombre y se acercaron utilizando protección balística.

La situación se complicó cuando el sujeto avanzó hacia los policías mientras estaba armado. Uno de los operadores del GES utilizó una pistola Taser, pero en ese momento el hombre realizó un disparo.

El proyectil alcanzó la indumentaria de dos integrantes del grupo especial a la altura de las piernas, aunque ninguno sufrió heridas.

Finalmente, los efectivos lograron reducir al hombre y secuestraron dos armas de fuego. El procedimiento terminó a las 18.09 horas, 62 minutos después de que comenzó la intervención.

El hombre fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Carrillo para ser evaluado.

La Oficina Fiscal de Guaymallén intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes.