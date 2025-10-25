Persecución en Mendoza: diez móviles policiales, un choque y un detenido

Un joven fue detenido tras una persecución policial que terminó con un choque contra una camioneta de encomiendas. La policía desplegó varios móviles en la zona.
Una intensa persecución policial se realizó en la “triple frontera” entre Maipú, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.
Un conductor de un Volkswagen Vento se negó a detenerse ante la policía, desatando una persecución que se extendió por varios kilómetros.
Vecinos relataron que el vehículo fugitivo circulaba a alta velocidad mientras era seguido por patrullas y varias motos.
La huida se desarrolló por calles de barrios maipucinos, incluyendo la zona del Parque Metropolitano, calle Paso y Acceso Sur, hasta llegar a la intersección de Boedo y Terrada. Allí, el Volkswagen impactó contra una camioneta de un servicio de encomiendas, lo que obligó al conductor a detener la marcha. Como resultado del choque, un joven fue detenido.
El operativo contó con la participación de al menos diez móviles de la Policía de Mendoza, que aseguraron la zona y controlaron el tránsito tras el accidente.
No se reportaron heridos graves.