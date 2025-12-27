Mendoza: tiró la bicicleta, huyó a pie y lo detuvieron armado en el Campo Papa

El sospechoso intentó huir al ser identificado por la policía y fue aprehendido a pocas cuadras. Llevaba un revólver calibre 22 y una bicicleta que fue secuestrada.

Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Godoy Cruz luego de intentar escapar de un control policial mientras circulaba en bicicleta por el barrio Campo Papa.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.43 horas en la vía pública, en la zona de calles Salvador Arias y Río Salado.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados patrullaban el sector cuando observaron a un hombre desplazándose en bicicleta. Al intentar identificarlo, el sospechoso arrojó el rodado y emprendió la fuga a pie.

Tras una breve persecución, el sujeto fue alcanzado y reducido a pocas cuadras del lugar. Durante la requisa, los efectivos le secuestraron un arma de fuego tipo revólver calibre 22, sin tambor, además de la bicicleta rodado 20, de color negro, marca Venzo, con detalles en rojo y gris.

El aprehendido fue trasladado a sede judicial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.