Defensa Civil advirtió sobre la posibilidad de tormentas en distintos sectores de la provincia para este sábado y no descartó la caída de granizo. Las temperaturas seguirán elevadas durante el fin de semana.

Después de un viernes con temperaturas elevadas, el calor continuará este sábado en Mendoza. El pronóstico anticipa condiciones inestables con tormentas en distintas zonas de la provincia.

Alerta amarilla: dónde podría llover este sábado

Según el reporte de Defensa Civil, este sábado habrá tormentas en la cordillera Norte y Central, la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo, el Valle de Uco y la zona Sur.

Además, advirtió que no se descarta la caída de granizo.

También indicó que se esperan tormentas en sectores de Malargüe, el Valle de Uco, la precordillera y el sur provincial.

La máxima llegará a los 35°C y la mínima será de 17°C.

En alta montaña también se esperan lluvias y tormentas aisladas.

Pronóstico extendido

Domingo 29 de noviembre

Se espera una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas.

La máxima rondará los 33°C y la mínima de 21ºC.

Lunes 30

Continuará el calor, aunque aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de tormentas, principalmente durante la tarde y la noche.

La temperatura máxima llegará a los 31°C y la mínima a los 22ºC.