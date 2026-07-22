Comienza a subir la temperatura ¿cuándo la máxima supera los 20 grados?

A partir de este miércoles comienzan las jornadas soleadas y por ende una suba del tiempo.

A partir de este miércoles comienza a subir la temperatura en la provincia. Si bien está jornada se mantendrá fresca con una máxima de 11 grados, el cielo comenzará a despejarse para que paulatinamente suba la temperatura para llegar a una máxima de 22 grados para el domingo.

¿Cómo estará este miércoles 22-07-2026?

Este miércoles estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 11°C | Mínima: 1°C

Jueves 23-07-2026

El jueves estará Algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Neblinas matinales. Precipitaciones en la precordillera del Valle de Uco. Nevadas de intensidad moderada en cordillera.

Máxima: 15°C | Mínima: 3°C

Viernes 24-07-2026

El viernes estará algo nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Sin precipitaciones en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 4°C

Sábado 25-07-2026

Poca nubosidad con vientos del noreste. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 18°C | Mínima: 6°C

Domingo 26-07-2026

Poca nubosidad con vientos moderados del noreste y ascenso de la temperatura. Nevadas ligeras en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 7°C