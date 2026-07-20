El notable gesto de Enzo Pérez en su presentación en Maipú y quién es el nene que entró a la cancha con él

El jugador del Cruzado volvió al fútbol mendocino y además de retornar a su barrio y sus raíces tuvo un conmovedor gesto con una familia muy ligada al Botellero.

En épocas de “lo que sea por un like”, Enzo Pérez, figura del fútbol argentino que volvió a la provincia para vestir los colores de Maipú, tuvo un notable gesto personal con una familia identificada con el Cruzado.

La nueva estrella de la B Nacional en su presentación en el Botellero se comunicó con la familia Feriozzi, una familia muy ligada al club mendocino y que hace poco vivió una tragedia con su hijo Octavio. El propio Enzo llamó a los padres y le pidió si podía entrar con su hermano Giovanni, jugador de las inferiores del club, en su presentación en el fútbol mendocino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sifonazo Stream (@sifonazostream)

Un gesto que pocos conocen y que habla del sentido de pertenencia de Enzo Pérez con Maipú y de que este regreso a Mendoza viene acompañado con un retorno a sus raíces y al acompañamiento de viejos amigos y personas que lo ayudaron en los comienzos en el fútbol.

De esta manera el viernes, día en el que Maipú jugó con San Martín de Tucumán, Giovanni de 10 años entró de la mano con Enzo, participó del saludo inicial de los jugadores y hasta posó en la foto que sacan los medios para presentar a los equipos.

Enzo llegó a Maipú después de jugar en Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica y Valencia, ser ídolo absoluto de River, club con el que ganó la Copa Libertadores de 2018 y después de jugar dos mundiales con la Selección Argentina con un subcampeonato en Brasil 2014.

El maipuciono además tiene un récord de presencia en Copa Libertadores, también la ganó con Estudiantes y fue una de las figuras de Argentina durante el Mundial disputado en Brasil. Además tiene un evento especial que logró su idolatría en River y su reconocimiento Mundial: atajó un partido en el 2021 cuando la Pandemia de Covid 19 había afectado a varios jugadores del plantel, en un partido que River le ganó 2 a 1 a Independiente Santa Fe de Colombia.

Este Palmarés ubica a Enzo como uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol mendocino o tal vez como el mejor. Este viernes, sin duda, fue un momentazo en su carrera. como aquel en el que se puso los guantes.