Mendoza: suspenden las clases en una importante escuela por falta de agua este martes 21 de octubre

Se suspendieron las clases presenciales del turno mañana para el martes 21 de octubre debido a la falta de agua potable en el establecimiento. Las actividades se realizarán de manera virtual y durante la jornada se definirá qué ocurrirá con el turno tarde.

El Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la Universidad Nacional de Cuyo suspendió las clases presenciales del turno mañana este martes 21 de octubre, debido a la falta de provisión de agua potable en el establecimiento.

A través de un comunicado oficial, las autoridades del colegio informaron que la medida se tomó “ante la falta de suministro de agua y las reparaciones que lleva adelante el área de Obras de la UNCuyo”. Por este motivo, tanto las actividades académicas como administrativas quedarán suspendidas durante la mañana de este martes 21 de octubre.

Los estudiantes del DAD deberán cumplir con actividades virtuales, según las indicaciones de cada profesor. Desde la institución aclararon que las tareas fueron adaptadas para garantizar la continuidad pedagógica mientras persistan los inconvenientes en la red de agua.

Asimismo, el colegio informó que durante el transcurso de la jornada se comunicará qué ocurrirá con el turno tarde, una vez que se evalúe el avance de los trabajos y el restablecimiento del servicio.

El comunicado

