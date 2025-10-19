Se suspenden las clases en una importante escuela de Mendoza este lunes 20 de octubre

El establecimiento suspendió las clases presenciales del turno mañana para este lunes 20 de octubre. Las actividades se realizarán de forma virtual y durante el transcurso de la jornada informarán qué ocurrirá con el turno tarde.

A través de un comunicado, el colegio DAD de la Universidad Nacional de Cuyo informó acerca de la suspensión de actividades académicas y administrativas para mañana lunes 20 de octubre en el Turno Mañana.

Se debe a la falta de provisión de agua potable.

Los estudiantes tendrán actividades en virtualidad teniendo en cuenta las indicaciones de cada Profesor.

En el transcurso de la mañana comunicarán la situación para el turno tarde.

