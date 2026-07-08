Mendoza: sufrió una crisis, se arrojó al canal Cacique Guaymallén y lograron rescatarlo

El procedimiento se realizó en Ciudad de Mendoza y contó con la intervención de grupos especiales, Bomberos y un dron.

La Policía de Mendoza rescató este martes a un hombre que se arrojó al canal Cacique Guaymallén luego de atravesar una crisis. El operativo se desarrolló en apenas siete minutos y movilizó a efectivos de distintas unidades especializadas que trabajaron de manera coordinada para salvarle la vida.

Todo comenzó a las 12.58 horas, cuando personal de la Comisaría Cuarta pidió apoyo de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) al detectar que un hombre amenazaba con lanzarse al canal, en la esquina de avenida Gobernador Ricardo Videla y Alberdi, en Ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos comprobaron que el hombre se encontraba en un estado de crisis. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, se negaba a dialogar y advertía que se arrojaría al agua si alguien intentaba acercarse.

Ante la situación, se armó un amplio dispositivo de emergencia con la participación de Bomberos del Cuartel Central, la Unidad VANT, el Grupo Especial de Seguridad (GES) y el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Mientras un negociador del GRIS intentaba generar un diálogo para contener al hombre, los Bomberos y el GES preparaban un sistema de rescate con cuerdas y anclajes. Al mismo tiempo, un dron de la Unidad VANT sobrevoló la zona y colaboró en la contención mediante el uso de un megáfono.

Sin embargo, en un momento inesperado, el hombre se lanzó al canal. Tras la caída, efectivos del GES ingresaron de inmediato al cauce, pese al importante caudal de agua y a las bajas temperaturas. Junto a los Bomberos lograron alcanzarlo pocos metros más adelante y ponerlo a salvo.

Una vez fuera del agua, el hombre recibió atención médica en el lugar. Según precisaron las autoridades, el procedimiento finalizó a las 13.05 horas.