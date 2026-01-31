Mendoza: se incendió una carpintería en Godoy Cruz

El fuego se desató durante la mañana del sábado en un galpón donde se acopiaba madera y viruta. Bomberos y Policía lograron controlar las llamas a tiempo y no hubo personas heridas.

Durante la mañana de este sábado se registró un incendio en un galpón utilizado como aserradero en Godoy Cruz.

En el lugar trabajaron efectivos del Cuartel Central de la Policía de Mendoza junto con dotaciones de Bomberos del departamento.

Al llegar, los equipos de emergencia encontraron que las llamas se habían iniciado en el sector donde se almacenaban maderas y viruta, material altamente combustible. Gracias a la rápida intervención, el fuego pudo ser controlado antes de que se extendiera al resto de las instalaciones.

Según informaron fuentes oficiales, el incendio afectó cerca de un cuarto de la estructura del galpón. Tras las tareas de extinción y enfriamiento, se confirmó que no hubo personas heridas y que los daños fueron únicamente materiales.