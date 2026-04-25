Iba en bicimoto en Las Heras, chocó y murió: el otro conductor escapó

El hecho ocurrió en una transitada esquina del departamento y la víctima murió en el lugar. El conductor del otro vehículo huyó y es intensamente buscado.

Un joven de 28 años que circulaba en una bicimoto murió en un accidente durante la mañana de este sábado en la avenida Perú y Roca, en el departamento de Las Heras.

El hecho ocurrió luego de un llamado al 911 que alertó sobre un choque entre un automóvil y un rodado menor. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró una bicimoto de color celeste, sin marca visible ni dominio, y a su conductor tendido en el asfalto, ya sin signos vitales.

De acuerdo con las primeras informaciones, el otro vehículo involucrado, un automóvil del que aún no se conocen mayores detalles, se retiró de la escena tras el impacto, por lo que es buscado por las autoridades.

Personal de Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el fallecimiento en el lugar, mientras que Policía Científica trabajó en la zona para realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer cómo se produjo el choque.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Las Heras.