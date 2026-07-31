Crimen en La Favorita: un adolescente de 15 años fue asesinado durante un brutal ataque y hay tres detenidos

La víctima murió tras ser apuñalada en una vivienda del barrio La Favorita Nueva. Los agresores habrían intentado incendiar la casa antes de ingresar y atacar a quienes estaban en el interior.

Un adolescente de 15 años fue asesinado durante un violento ataque ocurrido en una vivienda del barrio La Favorita Nueva, en Ciudad de Mendoza. El hecho dejó además tres personas heridas de gravedad y derivó en un rápido operativo que permitió la detención de tres sospechosos, mientras la Justicia busca determinar si hubo más involucrados.

El crimen ocurrió cerca de las 21.50 en una casa ubicada en la manzana 5 del barrio La Favorita Nueva. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un grupo de entre cuatro y cinco hombres llegó hasta el domicilio con la aparente intención de incendiar la vivienda utilizando botellas tipo molotov.

Sin embargo, al no lograr prender fuego el inmueble, los agresores irrumpieron en la casa armados con cuchillos y atacaron a las personas que se encontraban en el interior.

La víctima fatal fue identificada como Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga, de 15 años, quien sufrió heridas cortopunzantes y falleció poco después en el Centro de Salud N.º 300, donde había sido trasladado de urgencia.

Tres heridos, uno de ellos en estado crítico

El ataque dejó además tres personas heridas.

Un hombre de 27 años sufrió múltiples puñaladas en el tórax y el abdomen, por lo que permanece internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva.

Otro joven, de 22 años, fue intervenido quirúrgicamente tras recibir una profunda herida en uno de sus brazos, mientras que un adolescente de 17 años presentó cortes en un brazo y en la cadera.

La investigación permitió detener a tres sospechosos

Tras el ataque, personal de la Unidad Investigativa inició una serie de medidas que permitieron identificar y detener a tres presuntos autores, de 39, 38 y 36 años.

En un allanamiento realizado durante la investigación, los efectivos secuestraron cuatro cuchillos, dos muestras con aparentes restos hemáticos y un teléfono celular, elementos que serán sometidos a pericias para establecer su vinculación con el homicidio.

Por disposición del fiscal de la causa, los tres sospechosos fueron trasladados en calidad de incomunicados.

Buscan establecer el móvil del homicidio

Aunque los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el origen del ataque, el móvil del crimen aún no fue determinado oficialmente. La causa continúa avanzando para establecer la participación de todos los involucrados y reconstruir la secuencia completa de la agresión.

Fuentes policiales informaron además que dos de los heridos registran antecedentes penales por distintos delitos y que el menor lesionado tenía una captura pendiente desde junio de este año. No obstante, la Fiscalía trabaja para determinar las responsabilidades individuales y esclarecer por completo el homicidio del adolescente.