Mendoza: murió un peatón tras ser atropellado por una camioneta en Luján de Cuyo

El siniestro ocurrió este sábado al mediodía en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino. El hombre falleció en el lugar y el conductor de la Toyota Hilux resultó ileso.

Un peatón murió este sábado al mediodía luego de ser atropellado por una camioneta en Luján de Cuyo.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 12 horas cuando la Toyota Hilux, conducida por un hombre de 51 años, identificado como E.R., circulaba por la Ruta Provincial 15 hacia el norte.

Al llegar a la intersección con calle Ameghino, por causas que son investigadas, la camioneta colisionó con un peatón identificado como J.E., quien cruzaba la calzada de oeste a este.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó al lugar y constató el fallecimiento del peatón.

El conductor de la Toyota Hilux no sufrió lesiones. Además, el dosaje de alcohol realizado tras el siniestro dio resultado negativo, con 0,00 g/l.