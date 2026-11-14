Mendoza: murió un hombre en el incendio de una vivienda y su pareja sufrió quemaduras

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado. Bomberos lograron controlar las llamas, pero encontraron fallecido a un hombre de aproximadamente 32 años. Su pareja sufrió quemaduras en uno de sus brazos.

Un hombre de aproximadamente 32 años murió durante la madrugada de este sábado tras un incendio en una vivienda ubicada en el callejón Los Indios, en el departamento de San Carlos. Su pareja también resultó afectada por el siniestro y sufrió quemaduras en uno de sus brazos.

El hecho fue reportado alrededor de las 5.45 horas.

Cuando llegaron los efectivos de Bomberos de La Consulta y de Tunuyán, los Bomberos Voluntarios de San Carlos ya habían trabajado en el lugar y conseguido sofocar las llamas.

Al ingresar a la vivienda, se constató el fallecimiento del hombre, cuya identidad fue reservada por las autoridades. En tanto, su pareja se presentó en la Oficina Fiscal para prestar declaración testimonial y presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

En el lugar también trabajaron efectivos de la Comisaría 18.ª y personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por disposición del ayudante fiscal de turno, intervino Policía Científica junto con personal de Investigaciones para realizar las pericias y establecer cómo se originó el incendio y cuáles fueron las circunstancias en las que murió el hombre.