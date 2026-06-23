Mendoza: los trámites del Registro Civil que ahora podés hacer gratis, rápido y por internet

La Provincia eliminó el cobro de tasas para todos los trámites provinciales que se realizan en el Registro Civil. Además, muchas gestiones ya pueden hacerse de forma digital y obtenerse en pocos minutos a través de la aplicación Mendoza x Mí.

Los mendocinos ya no deben pagar tasas provinciales para realizar trámites en el Registro Civil. La medida forma parte del proceso de modernización y simplificación administrativa que impulsa el Gobierno de Mendoza y que, entre 2024 y 2025, eliminó unas 800 tasas en distintos organismos públicos.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la gratuidad alcanza a todos los trámites que dependen de la Provincia, tanto presenciales como digitales. Esto incluye inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, además de la emisión de partidas y certificados.

Qué trámites del Registro Civil son gratis

Desde el Gobierno aclararon que la eliminación de tasas alcanza únicamente a los trámites provinciales. Por eso, algunos procedimientos continúan siendo pagos porque dependen de organismos nacionales.

El caso más común es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Aunque se tramita en las oficinas del Registro Civil, su emisión corresponde al Registro Nacional de las Personas (RENAPER), por lo que mantiene el arancel fijado por Nación.

En cambio, los siguientes trámites ya no tienen costo:

Inscripción de nacimientos.

Inscripción de matrimonios.

Inscripción de defunciones.

Solicitud de partidas de nacimiento.

Solicitud de partidas de matrimonio.

Solicitud de partidas de defunción.

Certificados vinculados a estos registros.

Uno de los cambios más destacados es la posibilidad de solicitar partidas de manera online mediante la aplicación Mendoza x Mí.

Estas actas suelen ser requeridas para distintos trámites, como inscripciones escolares, gestiones administrativas o autorizaciones para viajar con menores de edad.

La principal ventaja es la rapidez. Mientras antes era necesario asistir a una oficina y esperar la emisión del documento, ahora puede descargarse digitalmente en cuestión de segundos y con firma certificada.

La gratuidad de los trámites se complementa con la expansión de la plataforma Mendoza x Mí, una herramienta que permite realizar gestiones provinciales desde el celular o una computadora durante las 24 horas.

Actualmente, la aplicación reúne más de 170 trámites digitales y registra alrededor de tres millones de interacciones mensuales. Además, ya supera los 450.000 usuarios registrados.

El objetivo del Gobierno es que cada vez más servicios provinciales estén disponibles en un único lugar para evitar traslados, filas y demoras.

Entre las principales funciones disponibles en la aplicación se encuentran: