Mendoza: las zonas sin servicio de agua tras las fuertes tormentas

Las intensas lluvias afectaron el sistema de potabilización y distribución en el Gran Mendoza. Aguas Mendocinas informó qué plantas operan con capacidad reducida y cuáles son los barrios que permanecen sin servicio mientras avanzan las tareas de recuperación.

Tras las fuertes tormentas que se registraron durante la noche en Mendoza, Aguas Mendocinas informó cómo el estado del sistema de agua potable y cuáles son las zonas que todavía presentan inconvenientes.

Hay plantas que ya trabajan con normalidad, otras siguen con capacidad reducida y varios barrios tienen el servicio resentido.

Estado de las plantas potabilizadoras

Según el parte oficial, la situación es la siguiente:

Luján I : servicio normalizado.

: servicio normalizado. Luján II : servicio normalizado.

: servicio normalizado. Alto Godoy : opera al 50% de su capacidad y mantiene reservas en estado crítico.

: opera al 50% de su capacidad y mantiene reservas en estado crítico. Benegas: funciona al 90% de su capacidad, con reservas en estado aceptable.

Desde la empresa explicaron que el impacto de las lluvias obligó a reducir la producción en algunos establecimientos, lo que repercute directamente en la presión y disponibilidad del agua en distintos sectores.

Zonas sin servicio de agua

Actualmente, se registran problemas en:

Godoy Cruz: Benegas, Las Tortugas y barrio San Ignacio.

Benegas, Las Tortugas y barrio San Ignacio. Ciudad: Quinta Sección.

Quinta Sección. Guaymallén: Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte.

En paralelo, el servicio se encuentra en proceso de recuperación en:

Ciudad: La Favorita.

La Favorita. Godoy Cruz: barrios 4 de Julio y Los Barrancos.

Personal operativo trabaja en la purga de los grandes acueductos para estabilizar el sistema y acelerar la recuperación del servicio en las zonas afectadas.

Además, se reportaron colapsos de colectores cloacales en distintos puntos del Área Metropolitana. Desde la empresa señalaron que el problema se originó por el ingreso excesivo de agua de lluvia al sistema sanitario, en muchos casos vinculado a conexiones clandestinas de desagües pluviales.

Mientras continúan las tareas de normalización, Aguas Mendocinas solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del agua potable para cuidar las reservas y facilitar la recuperación total del servicio.