Mendoza: la tormenta de Santa Rosa llega con todo este fin de semana

Las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana anticipan un fuerte descenso de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas intensas en distintos puntos de Mendoza. El fenómeno, que suele presentarse a fines de agosto, responde a la interacción de masas de aire frío y cálido que generan inestabilidad atmosférica. Qué zonas se verán más afectadas, cómo impactará en la vida cotidiana y qué medidas recomiendan las autoridades para evitar complicaciones.

Como cada año, la llegada de la tormenta de Santa Rosa marca el inicio de la transición hacia la primavera con un cambio brusco en las condiciones meteorológicas. En Mendoza, el fenómeno se hará sentir este fin de semana con descenso de temperatura, lluvias intensas y ráfagas de viento sur, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia.

El evento climático, que suele ocurrir cerca del 30 de agosto, se vincula con la festividad de Santa Rosa de Lima y responde a la interacción entre masas de aire cálido y frentes fríos que generan ciclogénesis, es decir, la formación de sistemas de baja presión que intensifican las precipitaciones. “No es un mito ni una coincidencia. Es un patrón recurrente que se repite en esta época del año, aunque no siempre con la misma intensidad”, explica el meteorólogo Federico Norte.

Para Mendoza, se espera que el cambio de tiempo comience el viernes 29 de agosto, con ingreso de viento sur desde las 14:00, intensificándose hacia la tarde. Las lluvias se iniciarían en el sur provincial, especialmente en Malargüe, y avanzarían hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza entre las 22:00 y 23:00. El sábado 30 será el día más crítico, con máximas que no superarán los 9 °C, cielo cubierto y posibilidad de granizo en zonas rurales.

El fenómeno no solo impacta en lo climático, sino también en la vida cotidiana. En años anteriores, la tormenta de Santa Rosa provocó anegamientos, cortes de energía y caída de árboles en distintos puntos del país. En Mendoza, los municipios ya activaron protocolos preventivos y recomiendan no sacar residuos, evitar actividades al aire libre, revisar techos y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.

Según estadísticas del SMN, el 70% de las tormentas fuertes registradas en la última semana de agosto tienen características similares a las asociadas con Santa Rosa. Aunque no se trata de un fenómeno oficial en términos científicos, su recurrencia lo convierte en un indicador útil para anticipar condiciones adversas. “Es una referencia cultural que coincide con una ventana de inestabilidad atmosférica. Lo importante es estar atentos a los avisos oficiales”, señala Norte.

En zonas de alta montaña, se prevé nevadas moderadas y baja visibilidad, lo que podría afectar el tránsito en rutas como la RN 7 y la RP 82. Las autoridades recomiendan consultar el estado de caminos antes de viajar y llevar elementos de seguridad como cadenas, abrigo y agua. También se sugiere evitar circular durante las horas de mayor intensidad de viento y lluvia.