Mendoza: una nena de 2 años metió el brazo al secarropa y se lo tuvieron que amputar

Una nena de 2 años sufrió un grave accidente doméstico en Maipú al introducir el brazo en un secarropa en funcionamiento. Fue trasladada al Hospital Humberto Notti.

Un grave accidente doméstico conmocionó a la localidad de Fray Luis Beltrán, en el departamento de Maipú, donde una nena de 2 años resultó gravemente herida al introducir el brazo en un secarropa en funcionamiento. A raíz del accidente, los médicos del Hospital Humberto Notti debieron amputarle el brazo derecho.

El hecho ocurrió este viernes, en una vivienda ubicada sobre calle Las Piedritas, en Fray Luis Beltrán. Según informaron fuentes policiales, la pequeña se encontraba junto a su madre, de 22 años, cuando en un descuido introdujo el brazo hasta el hombro dentro de un secarropas que estaba encendido.

De inmediato, la mujer trasladó a su hija al Hospital Humberto Notti, donde fue atendida por el personal médico de guardia. Los profesionales constataron una amputación traumática del brazo derecho y dispusieron su ingreso urgente a quirófano.

Tras el lamentable suceso, intervino la Oficina Fiscal de Maipú y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) para brindar asistencia a la familia y determinar las circunstancias del accidente.