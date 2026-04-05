Mendoza: incendio de gran magnitud arrasó con una empresa de pallets en Maipú

El fuego se desató en un predio de Coquimbito y afectó casi la totalidad del lugar. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar las llamas.

Un incendio de gran dimensión se registró la noche del sábado en Maipú y provocó importantes daños en una empresa dedicada al almacenamiento de pallets.

El hecho ocurrió cerca de las 22.30 horas en un predio ubicado sobre carril Rodríguez Peña al 4700, en la zona de Coquimbito, jurisdicción de la Subcomisaría Rodríguez Peña.

Según informaron fuentes policiales, varios llamados al 911 alertaron sobre la presencia de llamas de gran magnitud. Al llegar al lugar, efectivos y bomberos constataron que el fuego afectaba pallets de madera y material en desuso, lo que facilitó su rápida propagación.

Ante la intensidad del incendio, se solicitó apoyo hídrico y la intervención de dotaciones de distintos cuarteles para contener el avance de las llamas.

Tras un intenso operativo, los bomberos lograron controlar tres frentes de fuego y, luego de varios minutos de trabajo, sofocar completamente el incendio, que afectó casi la totalidad del predio.

No se reportaron personas heridas.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Maipú, que investiga el origen del siniestro.