Mendoza: incendiaron el árbol de Navidad de la Peatonal durante una protesta antiminera

El hecho ocurrió en pleno centro de la Ciudad de Mendoza y quedó registrado por las cámaras de seguridad. El Gobierno provincial y el Municipio confirmaron que avanzarán con acciones judiciales para identificar a los autores del ataque.

Las cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza registraron este viernes el momento en que el árbol de Navidad instalado en pleno centro, en la Peatonal Sarmiento se incendiaba.

El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una manifestación antiminera en las inmediaciones y generó un fuerte repudio por parte de las autoridades provinciales y municipales.

Tras los incidentes, el Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad confirmaron que avanzarán con denuncias penales para identificar a los responsables.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente capitalino, Ulpiano Suarez, anunciaron que presentarán las actuaciones correspondientes ante el Ministerio Público Fiscal.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el derecho a la protesta no puede justificar actos de violencia ni la destrucción de bienes públicos. “Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera. Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse”, afirmó la ministra Rus.

Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera.

Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse. pic.twitter.com/e74oVPQieB — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) January 3, 2026

Por su parte, el intendente Ulpiano Suarez se expresó en redes sociales y habló de una “extraña casualidad” al referirse al incendio del pino navideño. “En Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí las leyes y las normas se cumplen”, señaló.

También indicó que el Municipio solicitó las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona y la recopilación de testimonios para determinar si se trató de un hecho intencional. “De ser así, que se atengan a las consecuencias legales de su comportamiento. Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan”, afirmó.

Suarez cerró su mensaje con una definición contundente: “Una minoría de inadaptados no puede, ni debe, alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia”.