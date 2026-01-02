Hallaron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti

Los peritajes buscan establecer la identidad de la víctima y confirmar si corresponde al hombre desaparecido en diciembre en la zona de Potrerillos.

El cuerpo de un hombre fue encontrado en una de las compuertas del dique Cipolletti, en la Central Hidroeléctrica San Martín. Las autoridades sospechan que podría tratarse de la persona que se habría ahogado el pasado 19 de diciembre en la zona de Potrerillos y era buscada desde entonces.

El aviso llegó a los Bomberos Voluntarios de Luján, quienes trabajaron durante varias horas para retirar el cuerpo de la reja de la central. Una vez recuperado, fue entregado a la Policía Científica, que realizó los primeros peritajes en el lugar. Posteriormente, el Cuerpo Médico Forense se encargará de la autopsia y de confirmar la identidad de la víctima.

Según las primeras hipótesis, el hombre tendría alrededor de 50 años y habría ingresado al agua en Potrerillos el 19 de diciembre. Desde ese momento no se lo volvió a ver, y se presume que fue arrastrado por la corriente hasta la zona del dique Cipolletti.

La búsqueda se había extendido durante varios días, con operativos de rescate que no lograron dar con el cuerpo. Incluso se evaluaba la posibilidad de abrir las compuertas del dique Potrerillos para facilitar el hallazgo, pero esa maniobra quedó descartada tras el descubrimiento en Luján.

El caso generó gran repercusión en la comunidad, ya que se trataba de una desaparición que mantenía en vilo a familiares y vecinos desde hacía dos semanas. La confirmación oficial de la identidad será clave para cerrar la investigación y dar respuestas a los allegados.

Las autoridades remarcaron la peligrosidad de nadar en zonas no habilitadas de embalses y diques, donde las corrientes pueden arrastrar a las personas con fuerza y sin posibilidad de reacción.