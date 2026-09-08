Mendoza: iba borracho, chocó contra la entrada de un boliche y dejó a dos mujeres heridas

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 horas del domingo en el acceso al boliche Ítalo. El conductor de 31 años tenía 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre y quedó sujeto a un proceso contravencional tras el incidente.

Un hombre de 31 años fue retirado de circulación durante la mañana de este domingo en Santa Rosa luego de protagonizar un incidente en el acceso a un boliche de Las Catitas. Al realizarle el test de alcoholemia, los efectivos comprobaron que conducía con 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 6.50 horas, en inmediaciones del boliche Ítalo, ubicado sobre calle Libertad s/n, bajo jurisdicción de la Subcomisaría Las Catitas.

Según informó la Policía, un llamado al 911 alertó sobre un vehículo que habría chocado contra una de las puertas de acceso al establecimiento. Ante la denuncia, los efectivos se trasladaron hasta el lugar y encontraron un Renault Clio bordó, conducido por F. O., de 31 años.

En el automóvil también viajaban dos mujeres, de 23 y 36 años. Ambas fueron asistidas en el lugar y, de acuerdo con la información policial, no presentaban lesiones.

El conductor, en tanto, presentaba una herida cortante en la ceja izquierda. De acuerdo con la reseña policial, la lesión se habría producido durante un presunto intento de agresión por parte de algunas personas que se encontraban en el lugar.

Luego de la intervención policial, al hombre le realizaron el correspondiente test de alcoholemia. El resultado fue positivo y marcó 1,72 g/l de alcohol en sangre, un nivel que confirmó que se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol.

A partir de esa situación, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes y se inició el proceso contravencionalcontra el conductor.

El vehículo y la situación del hombre quedaron sujetos a las medidas dispuestas en el marco del procedimiento.