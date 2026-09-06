Debut del nuevo Régimen Penal Juvenil en Mendoza: robo agravado y amenazas con un cuchillo, los primeros casos en tres departamentos

A pocas horas de la entrada en vigencia de la nueva normativa, hubo procedimientos con adolescentes de entre 15 y 17 años en San Rafael, Maipú y General Alvear. Uno de los casos se produjo tras un robo agravado y otro comenzó por una denuncia de amenazas con un arma blanca

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a aplicarse en Mendoza este sábado 5 de septiembre y, durante las primeras horas, se registraron distintos procedimientos policiales en los que estuvieron involucrados adolescentes.

Los casos ocurrieron en San Rafael, Maipú y General Alvear y tuvieron características diferentes. En uno de ellos se investigó un intento de robo; en otro, un robo agravado; mientras que el tercero se inició a partir de una denuncia por amenazas con un arma blanca.

La entrada en vigencia de la nueva normativa también fue motivo de una publicación de la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, quien destacó el cambio que implica el nuevo esquema para los menores de edad que cometen delitos.

“Desde este 5 de septiembre cambió una regla básica. Si sos menor y cometés un delito, tu edad ya no puede ser una puerta giratoria”, escribió la funcionaria en sus redes sociales.

También agregó: “El mensaje es simple. Si cometés un delito, tiene que haber consecuencias. También si sos menor”.

Desde este 5 de septiembre cambió una regla básica. Si sos menor y cometés un delito, tu edad ya no puede ser una puerta giratoria. pic.twitter.com/Kyiq5GE1kV — M Mercedes Rus (@MercedesRus1) September 6, 2026

Los primeros procedimientos registrados en Mendoza

En San Rafael, la intervención policial comenzó a partir de un llamado al 911 por daños en la puerta de una vivienda ubicada en calle Bombal donde un testigo había observado a un grupo de jóvenes mediante las cámaras de seguridad y brindó a los efectivos una descripción de los sospechosos. Con esos datos, la Policía realizó un patrullaje por la zona y encontró a cinco adolescentes.

Dos de ellos, de 15 y 17 años, fueron identificados y sus características y vestimenta coincidían con la descripción aportada previamente. El procedimiento quedó relacionado con una investigación por tentativa de robo.

En la causa intervino la Justicia y también el Equipo Técnico Interdisciplinario.

Otro de los episodios ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú. Allí fueron aprehendidos un adulto y dos adolescentes de 16 y 17 años, en el marco de una investigación por un robo agravado.

Según la denuncia, cuatro personas interceptaron a tres víctimas en las inmediaciones del Acceso Este. Las golpearon y las amenazaron con un arma de fuego para sustraerles un teléfono celular.

Como consecuencia del ataque, dos de las víctimas sufrieron traumatismos faciales leves y la tercera presentó un traumatismo abdominal.

La Policía consiguió localizar a tres de los sospechosos, mientras que continúa la búsqueda del cuarto involucrado.

El tercer procedimiento se produjo en General Alvear, después de que un joven de 18 años denunciara haber sido amenazado con un cuchillo por un adolescente de 17.

Los efectivos identificaron al menor y secuestraron el arma blanca. La intervención quedó a cargo de la Justicia Contravencional y, una vez realizadas las medidas correspondientes, el adolescente fue entregado a su madre.

Los tres procedimientos se produjeron en las primeras horas de aplicación de la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen para los adolescentes involucrados en delitos.

Una de las modificaciones centrales es la reducción de la edad a partir de la cual un menor puede quedar alcanzado por un proceso penal dentro de un sistema especializado: pasa de 16 a 14 años.