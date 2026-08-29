Mendoza: hasta dónde se puede llegar para ver la nieve este fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana con postales invernales en la cordillera mendocina, aunque las condiciones del camino y el clima serán claves para quienes quieran disfrutar del paisaje.

La nieve volvió a marcar el paisaje de la cordillera mendocina y las bajas temperaturas mantienen complicadas las condiciones en Alta Montaña.

En este escenario, el Sistema Integrado Cristo Redentor permanece cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones meteorológicas.

El cierre alcanza a todo tipo de vehículos y, por el momento, no está permitido continuar hacia el complejo fronterizo ni ingresar al túnel internacional que comunica Mendoza con Chile.

Sin embargo, para quienes quieren aprovechar el fin de semana y acercarse a disfrutar de los paisajes nevados, hay un punto hasta el que actualmente se encuentra habilitada la circulación.

Hasta dónde se puede circular

Según el reporte de las autoridades de Alta Montaña, el tránsito por la Ruta Nacional 7 está habilitado hasta Puente del Inca. Desde allí hacia el sector fronterizo, la circulación permanece restringida por las condiciones de la cordillera.

Aunque Puente del Inca se encuentra habilitado como límite de circulación, no es posible continuar hacia Las Cuevas ni avanzar hasta el complejo fronterizo mientras permanezca vigente el cierre del Paso Cristo Redentor.

Quienes tengan previsto subir deben hacerlo con especial precaución, llevar ropa adecuada para temperaturas bajo cero, calzabdo preparado para nieve o hielo y combustible suficiente. También es importante evitar detenerse en sectores donde el vehículo pueda quedar expuesto o dificultar el tránsito.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomiendan consultar el estado de los pasos fronterizos y de las rutas antes de viajar.