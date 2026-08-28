Mendoza: habrá cortes de luz este sábado 29 y domingo 30 de agosto en barrios de 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 29 y domingo 30 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este viernes 28 de agosto

Este sábado 29 de agosto habrá cortes en:

San Carlos

Entre calles Sixto Videla Sur, Patricias Mendocinas y Elvira Bustos; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Bruno Villegas Sur, entre Huarpes Este y Tucumán; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

En calle Sabatieri, entre Corvalán y Ramón Vera; Los Claveles. De 9.00 a 10.00 h.

En Ruta Nacional N°143, entre Costa Canal Babacci y callejón G.; Salto de Las Rosas. De 16.00 a 17.00 h.

Este domingo 30 de agosto habrá cortes en: