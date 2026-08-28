Mendoza: habrá cortes de luz este sábado 29 y domingo 30 de agosto en barrios de 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 29 y domingo 30 de agosto se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este viernes 28 de agosto
Este sábado 29 de agosto habrá cortes en:
San Carlos
- Entre calles Sixto Videla Sur, Patricias Mendocinas y Elvira Bustos; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Bruno Villegas Sur, entre Huarpes Este y Tucumán; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En calle Sabatieri, entre Corvalán y Ramón Vera; Los Claveles. De 9.00 a 10.00 h.
- En Ruta Nacional N°143, entre Costa Canal Babacci y callejón G.; Salto de Las Rosas. De 16.00 a 17.00 h.
Este domingo 30 de agosto habrá cortes en:
Ciudad
- Entre calles José Vicente Zapata, Rondeau, Salta y Rioja. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Aristides Villanueva, Olascoaga, Clark y Paso de los Andes. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles Rodríguez Peña y Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara); Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En carril rodríguez Peña, entre Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara), y Lateral Sur del Acceso Este; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.