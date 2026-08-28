“Volvimos a discutir, le quité la vida”: habló el asesino de Malén Ledesma en el juicio que determinará si fue femicidio

El acusado reconoció ante el jurado haber asesinado a Malén Ledesma, admitió sentir “muchísima culpa y toda la culpa” y relató cómo fueron los minutos posteriores al ataque. Sin embargo, negó que se haya tratado de un femicidio y sostuvo que entre ambos existía una relación de amistad.

Iván Gabriel Juárez Cruz tomó la palabra este viernes, luego de los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, y habló por primera vez ante el jurado popular que deberá determinar si el asesinato de Malén Ledesma, ocurrido en diciembre de 2023, debe ser considerado un femicidio o un homicidio simple.

El acusado reconoció haberle quitado la vida a la joven de 24 años y aseguró sentir “muchísima culpa y toda la culpa”. Sin embargo, rechazó que el crimen haya ocurrido en un contexto de violencia de género y sostuvo que entre ambos existía únicamente una relación de amistad.

“Yo sí le quité la vida a una persona”, afirmó Juárez Cruz ante los 12 integrantes del jurado. Luego agregó que no compartía la interpretación de la Fiscalía y la querella respecto del vínculo que mantenía con Malén: “Yo me pongo en el sentido de que fue una amistad”.

“No justifica esto que yo haya discutido con ella”

En su exposición, Juárez Cruz contó su propia versión de los minutos previos y posteriores al asesinato. Reconoció que antes de regresar a la camioneta había buscado información sobre cómo quitarle la vida y explicó que, pese a ello, asegura haber desistido inicialmente.

“Fue una discusión por un motivo muy tonto”, señaló. También sostuvo que atravesaba un momento personal difícil, aunque inmediatamente aclaró: “No justifica esto que yo haya discutido con ella, me haya bajado de la camioneta y haya buscado cómo quitarle la vida”.

Según su relato, volvió al vehículo con la intención de continuar el viaje. “Cuando volví, yo volví para irnos. Por eso hay ciertos minutos entre las búsquedas y el hecho, porque pese a haberlo buscado, yo desistí. Simplemente quise volver”, manifestó.

Sin embargo, contó que la discusión continuó y que finalmente la atacó.

“Volvimos a discutir, le quité la vida”, reconoció.

El momento posterior al ataque

Uno de los pasajes más fuertes de su declaración estuvo relacionado con lo que ocurrió inmediatamente después de las heridas que sufrió Malén.

“Cuando me di cuenta de lo que hice, lo único que pude hacer es agarrarle las manos, agarrar con mis manos su cuello y ver cómo ella se desangraba, cómo se me moría, cómo mi amiga se murió mientras yo trataba con las manos que no pierda sangre por el cuello”, relató.

Juárez Cruz admitió que, pese a lo que estaba sucediendo, terminó escapando del lugar.

“Y aún así, habiendo hecho eso, yo me escapé, me fui, vi gente, me asusté y la dejé ahí”, reconoció.

La Fiscalía había utilizado precisamente la conducta posterior al ataque como uno de los elementos para sostener ante el jurado que existió un contexto de violencia de género y un trato de la víctima como objeto.

“Tengo la culpa, muchísima culpa y toda la culpa”

Durante su intervención, el acusado también hizo referencia a su situación en prisión y rechazó algunas de las conclusiones expuestas durante los alegatos respecto de su estado emocional y su supuesta falta de arrepentimiento.

“No es que yo estoy bien en la cárcel, no es que estoy muy bien y que disfruto, todo lo contrario. Todos los días uno la pasa mal”, sostuvo.

A continuación, explicó por qué considera que debe permanecer detenido: “No estoy bien, pero está bien que yo esté ahí porque yo tenía libertad e hice un mal uso de esa libertad”.

Y agregó: “No fui una buena persona al haber decidido eso”.

Juárez Cruz también aseguró que no se considera un maltratador y volvió a negar que hubiera ejercido violencia de género contra Malén.

“Voy a oponerme también a que yo no soy un maltratador de mujeres ni de ningún tipo de persona. No me crean a mí si quieren, no los obligo”, expresó.

Su referencia a la amistad con Malén

El acusado insistió en que durante los años que conoció a Malén la relación fue de amistad y negó haber tenido intenciones de establecer un vínculo sentimental con ella.

“Fue una amistad donde cuatro años siempre que pude trataba de estar para ella, tanto ayudarla y apoyarla, y no le pedía nada a cambio”, manifestó.

También agradeció que los familiares de Malén hubieran hablado durante el juicio sobre esa relación.

“Le agradezco a la familia por haber dicho cómo fue esa amistad”, dijo.

En ese sentido, negó una de las interpretaciones planteadas durante los alegatos: “No era que yo quería hacer algo más que amigos con ella, porque así como fue dicho para ella, yo solo era un amigo y ella también para mí lo era”.

“No me va a alcanzar la vida para arrepentirme”

Hacia el final de su intervención, Juárez Cruz habló directamente sobre el daño provocado y pidió disculpas.

“No me va a alcanzar la vida a mí para arrepentirme ni para pedirle disculpas por todo lo que hice”, afirmó.

También sostuvo que siente una deuda con la familia de Malén y con su propia familia.

“Yo siento que se lo debo a todos. Yo no estoy obligado en el lugar donde estoy a hacer nada, pero no me gusta eso”, expresó.

El acusado contó además que continúa estudiando mientras permanece detenido y aseguró que lo hace como una forma de intentar reparar, aunque sea parcialmente, el daño causado.

“Si tengo la oportunidad en un futuro, intentar aunque sea hacer algo bueno, porque ya hice demasiado daño”, sostuvo.

“Ustedes deciden cómo se va a llamar eso: homicidio, femicidio”

En el tramo final de su declaración, Juárez Cruz dejó en manos del jurado la definición jurídica del crimen.

“Yo sé que tengo todo, tengo la culpa, muchísima culpa y toda la culpa”, reiteró.

Pero al mismo tiempo marcó una diferencia con la acusación de femicidio: “Hoy se me acusa a mí por una muerte. Ustedes deciden cómo se va a llamar eso, homicidio, femicidio”.

Finalmente, agradeció la posibilidad de ser juzgado por ciudadanos y volvió a pedir perdón.

“Sin desmerecer a la señora jueza, para mí es una oportunidad el ser juzgado por ciudadanos, por 12, porque yo también lo fui”, manifestó.

Y cerró con una frase dirigida a todos los presentes: “Perdón por todo”.

Tras sus palabras, la jueza técnica Mónica Romero dio por clausurado formalmente el debate. El jurado popular deberá ahora deliberar y determinar si Juárez Cruz es culpable del delito de homicidio agravado por femicidio, como sostienen la Fiscalía y la querella, o de homicidio simple, como planteó su defensa.