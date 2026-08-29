Planazo gratuito en Mendoza: circo, juegos, sorteos y shows para disfrutar en familia este fin de semana

Una propuesta pensada para grandes y chicos reunirá actividades recreativas, espectáculos, música, juegos y opciones gastronómicas, con entrada libre y gratuita. Ideal para disfrutar una tarde diferente en familia.

Si estás buscando un planazo gratuito para compartir con los más chicos, este fin de semana llega una propuesta que combina entretenimiento, juegos y espectáculos para disfrutar en familia.

La celebración por el Día de la Niñez tendrá una programación especialmente pensada para que los niños sean los protagonistas, aunque los adultos también podrán sumarse a las distintas actividades.

La jornada comenzará con propuestas recreativas organizadas por el área de Deportes, con juegos dinámicos y actividades pensadas para fomentar la participación, el trabajo en equipo y la diversión.

Uno de los momentos principales llegará por la tarde, cuando el escenario se transforme para recibir un show de circo con diferentes números artísticos y espectáculos musicales.

La propuesta estará pensada para todas las edades, con una combinación de humor, música y entretenimiento para que las familias puedan disfrutar de una tarde diferente.

Además, habrá una plaza de juegos destinada a los más chicos, junto con una plaza de servicios y distintas alternativas para pasar varias horas en el lugar.

La propuesta gastronómica también será parte de la celebración, ya que habrá food trucks con opciones para distintos gustos.

A lo largo de la jornada también se realizarán sorteos y diferentes sorpresas, que se sumarán a las actividades recreativas y los espectáculos.

La iniciativa busca generar un espacio de encuentro para las familias, con actividades gratuitas y propuestas para que los niños puedan jugar, participar y disfrutar junto a sus seres queridos.

El cronograma será el mismo en las dos jornadas previstas, por lo que las familias podrán elegir la fecha que mejor se adapte a sus planes.

Dónde y cuándo es

El festejo se realizará el sábado 29 de agosto en el Parque de la Familia “Héroes de Malvinas”, ubicado en San Roque, y el domingo 30 de agosto en el Parque Metropolitano de Maipú, en el Teatro Griego “Papa Francisco”.

En ambos casos, las actividades comenzarán a las 14 horas, mientras que desde las 16 horas se desarrollarán los espectáculos principales.

La entrada es libre y gratuita.