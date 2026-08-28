Las promociones para viajar en colectivo con hasta 100% de descuento en septiembre

Bancos y billeteras ofrecen reintegros de hasta el 100% para pagar el transporte público con QR o tecnología NFC. Qué promociones están disponibles, cuánto devuelven y cuáles son los topes mensuales.

Viajar en colectivo, subte o Metrotranvía puede representar un gasto importante durante el mes, pero algunas promociones bancarias permiten reducir de manera considerable el costo de cada viaje. Durante las próximas semanas, distintas entidades financieras ofrecen reintegros de entre el 20% y el 100% del boleto para quienes utilizan determinados medios de pago.

Los beneficios están vinculados principalmente al uso de códigos QR y tecnología NFC, que permite abonar directamente acercando el celular o un reloj inteligente al dispositivo de cobro.

Entre las alternativas disponibles aparecen promociones de Naranja X, Banco Galicia, Santander y Banco Macro, aunque cada una tiene condiciones, límites y fechas de vigencia diferentes.

Qué bancos ofrecen descuentos para viajar en septiembre

Las promociones no son iguales para todos los clientes. Algunas requieren pagar con dinero disponible en cuenta, mientras que otras funcionan con tarjetas de crédito o débito vinculadas al celular.

Naranja X: 50% de reintegro en colectivos y subtes

Los clientes de Naranja X pueden acceder a un reintegro del 50% en determinados pagos de transporte. El beneficio alcanza los viajes en colectivos y subtes, además de peajes, cuando el pago se realiza mediante NFC desde un celular o reloj inteligente.

Para utilizarlo se pueden emplear las tarjetas Naranja X Débito y Visa Crédito. El reintegro tiene un tope mensual de $5.000.

La entidad también ofrece un beneficio específico para el subte mediante código QR, utilizando dinero disponible en la cuenta de Naranja X. En este caso, también se devuelve el 50%, con un límite mensual de $5.000.

Banco Galicia: 50% de devolución

Otra de las alternativas es la promoción de Banco Galicia, que permite obtener un 50% de reintegro al pagar colectivos mediante tecnología NFC.

El beneficio se aplica utilizando tarjetas Mastercard de crédito Galicia desde el celular o smartwatch. La promoción contempla un tope de $15.000 por mes por cliente, incluyendo las tarjetas adicionales.

El dinero correspondiente al reintegro se acredita posteriormente en la caja de ahorro del usuario.

Santander: la promoción que permite recuperar el 100%

Entre las opciones mencionadas, Santander ofrece el beneficio más alto: determinados clientes pueden conseguir un reintegro del 100% del valor del pasaje.

Para acceder hay que pagar mediante QR Transporte, utilizando MODO o la aplicación de Santander y dinero disponible en cuenta.

El beneficio tiene dos niveles. El primero contempla a todos los clientes Santander y ofrece un 50% de devolución, con un límite mensual de $8.000.

Quienes además están adheridos al programa Sorpresa Santander pueden sumar otro 50% de reintegro. De esta manera, el beneficio llega al 100% del valor del viaje, con un tope total de $16.000 mensuales.

Banco Macro: 20% de reintegro

Banco Macro ofrece una alternativa más moderada, pero con una vigencia más extensa. Los clientes pueden acceder a un 20% de reintegro al pagar mediante QR Transporte, ya sea desde la aplicación del banco o a través de MODO.

El pago debe realizarse utilizando dinero disponible en cuenta.

El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por usuario y, según las condiciones aportadas, permanece vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

La SUBE también mantiene descuentos para determinados pasajeros

Además de las promociones bancarias, existe un beneficio que no depende de una entidad financiera. La Tarifa Social Federal de la tarjeta SUBE permite acceder a un 55% de descuento en el transporte público para los grupos que cumplen con los requisitos establecidos.

Entre los beneficiarios se encuentran jubilados, pensionados, titulares de la AUH y trabajadores de casas particulares, entre otros sectores alcanzados por el programa.

Para acceder al descuento es necesario contar con una SUBE registrada y cumplir con las condiciones correspondientes.